22-Jährige landet zwischen Rübgarten und Altenburg mit dem Auto in einem Bach

PLIEZHAUSEN. Den ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben ist eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K6764 ereignet hat, berichtet die Polizei. Die Frau war gegen 21.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße von Rübgarten kommend in Fahrtrichtung Altenburg unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, dabei mehrere Bäume streifte und in einem Bach zum Stehen kam. Ein Großaufgebot der Feuerwehr barg den Pkw aus dem Bach, so dass er in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden konnte. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (pol)