22-Jährige stirbt bei Motorradtraining auf Verkehrsübungsplatz in Kirchheim/Teck

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHHEIM/TECK. Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagmittag auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau in Kirchheim/Teck tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 22-Jährige kurz vor zwölf Uhr mit einer Husqvarna FS 450 im Rahmen eines SuperMoto-Trainings auf einer leicht abschüssigen Straße unterwegs und fuhr dem Übungsablauf folgend links in einen Kreisverkehr ein. Anschließend verlor sie offenbar infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über die Maschine und kam mit dieser von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie einen Erdhügel hinauf, wo das Bike ausgehebelt wurde und die 22-Jährige stürzte.

Sie verstarb trotz medizinischer Versorgung durch Ersthelfer und den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. (pol)