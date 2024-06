21-Jähriger verursacht in Mössingen betrunken Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ganz erheblich alkoholisiert war ein 21-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen in der Albstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war laut Polizei gegen 3.35 Uhr seinem Pkw Daimler-Benz auf der Albstraße unterwegs. In dem Auto befand sich ein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er an der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts gegen den Randstein.

Hiernach überfuhr er den Einmündungsbereich zur Kreuzstraße, wo er im weiteren Verlauf über einen Grünstreifen fuhr und hier mit zwei aufgestellten Fahnenmasten kollidierte. Die Fahrt endete letztlich an einem Gebäude der Albstraße, wo er die Außenkante des dortigen Wohnhauses touchierte. Der Pkw kippte rechts auf die Seite.

Schaden von 10.000 Euro

Die beiden Insassen konnten selber aus dem Pkw klettern und wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik verbracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Sachschaden an dem Pkw Daimler-Benz wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. An dem Wohnhaus entstand kein Sachschaden. Der Pkw musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden (pol)