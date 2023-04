20-jähriger Mann in Tübingen von mehreren Personen angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, welcher sich am Samstagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße zugetragen hat. Ein 20 Jahre alter Mann stellte laut Polizei gegen 17.45 Uhr seinen Audi Q5 in der Konrad-Adenauer-Straße ab und unterhielt sich mit seiner auf dem Beifahrersitz befindlichen 16-jährigen Begleiterin, als ein Audi und ein Pkw bislang unbekannter Marke vorfuhren. Aus den beiden Fahrzeugen stiegen mehrere Personen aus, welche den 20-Jährigen aus dessen Auto zogen, auf ihn einschlugen und ihn traten. Im Anschluss daran flüchteten die Täter mit den beiden Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitt der 20-Jährige mehrere leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (pol)