20-Jähriger bei Prügelei in Rottenburg verletzt

ROTTENBURG. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Montagabend am Stadtgraben erlitten. Das teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 21 Uhr zwischen dem 20-Jährigen und dessen ehemaliger Partnerin zu einem telefonischen Streit. Kurze Zeit später soll diese in Begleitung zweier Jugendlicher im Alter von 14 und 16 Jahren zum Geschädigten gekommen sein, der sich am Stadtgraben aufhielt. Anschließend kam es offenbar zu einem verbalen Streit zwischen den männlichen Personen, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Die Jugendlichen sollen den am Boden liegenden 20-Jährigen dabei mehrfach getreten haben. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Beschuldigten konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung im näheren Umfeld angetroffen werden. Sie wurden zum Polizeirevier gebracht und im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben. Beide sehen nun einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (pol)