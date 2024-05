20.000 Euro Schaden bei Autounfall in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Sachschaden von circa 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagmittag zwischen Metzingen und Dettingen entstanden. das teilte die Polizei mit. Ein 85-jähriger Opel-Fahrer war gegen 14.35 Uhr auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. An der Einmündung zur Metzinger Straße hielt er zunächst ordnungsgemäß an, übersah dann beim Abbiegen nach links jedoch einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 79-jährigen Subaru-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin seitlich miteinander, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (pol)