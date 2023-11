19-Jähriger stirbt bei Autounfall in der Nähe von Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der Gemeindeverbindungsstraße Teichäcker ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta gegen 12.50 Uhr den Verbindungsweg von Kusterdingen kommend in Richtung Wankheim, als er nach Zeugenangaben auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach circa 30 Metern frontal mit einem Baum kollidierte.

Dabei erlitt der eingeklemmte Fahrer schwerste Verletzungen und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Erstversorgung verstarb der 19-Jährige noch an der Unfallstelle an der Schwere seiner Verletzungen. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befanden sich zur Betreuung der Ersthelfer auch ein Notfallnachsorgeteam an der Unfallstelle. Am Baum und dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (pol)