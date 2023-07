19-Jähriger überschlägt sich bei Pfronstetten mit Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen hat ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen den Überschlag mit seinem Auto auf der B312 überstanden. Er war gegen 8.15 Uhr mit seinem Opel Corsa von Oberstetten kommend in Richtung Pfronstetten unterwegs, als er aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen geriet. In Folge des Gegenlenkens kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo der Wagen einen Wall nach oben fuhr, sich überschlug und auf der Seite zum Liegen kam.

Der 19-Jährige, der sein Auto selbstständig verlassen konnte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Corsa, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeugs war die B312 kurzzeitig voll gesperrt. (pol)