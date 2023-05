18-Jährige verliert auf Feldweg bei Münsingen Kontrolle über Auto - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf einem Feldweg bei Münsingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Eine 18-Jährige befuhr gegen 21.40 Uhr mit einem VW Golf einen geteerten Feldweg, südlich von Auingen in Richtung L230. In einer Linkskurve in der Nähe eines dortigen Wanderparkplatzes verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einem kleinen Waldstück auf der linken Seite zum Liegen kam.

Sowohl die 18 Jahre alte Fahrerin als auch drei Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo die 18-Jährige und der 16-Jährige ambulant versorgt wurden. Die beiden 17-Jährigen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Golf musste von einem Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (pol)