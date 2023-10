17-Jähriger springt von Tübinger Neckarbrücke und löst Rettungseinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 17-Jähriger ist am Dienstagmittag vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht worden. Gegen 11.50 Uhr wurden die Polizei und die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst von Passanten alarmiert, nachdem der Jugendliche von der Eberhardsbrücke in den Neckar gesprungen war. Anschließend stieg er selbstständig wieder aus dem Wasser.

Der augenscheinlich unverletzt gebliebene 17-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend in eine Fachklinik gebracht. Auch die Feuerwehr und die DLRG waren vorsorglich zur Eberhardsbrücke ausgerückt. (pol)