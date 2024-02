17-Jähriger in Bad Urach mit Pfefferspray attackiert - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach gegen einen bislang Unbekannten, der am Donnerstagabend einen 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben soll. Kurz vor 20 Uhr trafen der Jugendliche und sein Begleiter in einer Unterführung des Bahnhofs auf eine mehrköpfige Personengruppe, aus der heraus der Geschädigte von einem flüchtig Bekannten offenbar unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen worden sein soll.

Anschließend flüchtete die Personengruppe. Rund eine Stunde später trafen der leichtverletzte Geschädigte und der Beschuldigte in der Regionalbahn erneut aufeinander. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und einem Handgemenge, in dessen Verlauf erneut Pfefferspray gegen den 17-Jährigen eingesetzt wurde. Nachdem ein 23 Jahre alter Zeuge die beiden Parteien getrennt hatte, verließen der Angreifer und sein Begleiter die Bahn an der Haltestelle Bad-Urach Wasserfall.

Sowohl der 17-Jährige als auch ein weiterer Fahrgast im Alter von 18 Jahren erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)