17-Jähriger auf Reutlinger Friedhof von Unbekannten angegriffen und verletzt

REUTLINGEN. Mehrere Streifenwagen sind am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr zum Friedhof Unter den Linden geeilt, nachdem eine Schlägerei unter Jugendlichen gemeldet worden war. Vor Ort befand sich ein verletzter 17-Jähriger, welcher von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde, berichtet die Polizei. Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, an welcher circa 15 Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen, dauern an. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (pol)