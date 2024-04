16-Jährige an Spielplatz in Apfelstetten belästigt - Polizeifahndung nach Tätern

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN_APFELSTETTEN. Gegen zwei bislang unbekannte junge Männer ermittelt das Polizeirevier Münsingen wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die beiden Männer sollen sich am Donnerstagabend gemeinsam mit einer dritten, nach bisherigen Erkenntnissen unbeteiligten, männlichen Person auf einem Spielplatz im Lehmbuchenweg in Münsingen-Apfelstetten aufgehalten haben. Gegen 20 Uhr passierte eine 16-Jährige die Personengruppe, wobei sie aus dieser heraus angesprochen und unter anderem zu unsittlichen Handlungen aufgefordert wurde. Hierbei wurde die Geschädigte zudem kurzzeitig von einem der beiden Tatverdächtigen Männer an ihrer Jacke festgehalten.

Durch das zufällige Hinzukommen von zwei älteren Damen ließen die Männer schließlich von der 16-Jährigen ab und entfernten sich von dem Spielplatz. Der erste Tatverdächtige soll etwa 17-18 Jahre alt und circa 180 cm groß sein. Er hat dunkelbraune Haare, sprach zeitweise in einer ausländischen Sprache und trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, eine schwarz-glänzende Daunenjacke, schwarze Nike-Schuhe und eine schwarze Lacoste-Mütze. Bei dem zweiten Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 19 Jahre alten und 165 cm großen Mann mit Oberlippenbart handeln. Er war mit einer grauen Jogginghose, einem blauen Pullover, sowie einer schwarzen Basecap mit silbernem Aufdruck bekleidet.

Zeugen, insbesondere die beiden älteren Damen die der 16-Jährigen zur Hilfe gekommen sind, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 beim Polizeirevier Münsingen zu melden. (pol)