16.500 Euro Schaden: Autos prallen in Tübingen zusammen

TÜBINGEN. Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr in der Waldhörnlestraße entstanden. Gegen 5.50 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault Clio von der Weinbergstraße herkommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden 46-jährigen VW-Lenkers. Durch den Aufprall wurde der VW gedreht und prallte in der Folge gegen die Leitplanke an der Ausfahrt zur Waldhörnlestraße. Verletzt wurde niemand. (pol)