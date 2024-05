15.000 Euro Schaden bei Unfall in Pfullingen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Otto-/Ludwigstraße entstanden. Eine 18-Jährige befuhr laut Polizei gegen 12.20 Uhr mit einem Opel Corsa die Ottostraße in Richtung Sandstraße. An der Kreuzung mit der Ludwigstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Lkw der Marke Iveco eines 67-Jährigen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Jedoch waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)