14-Jährige in Beuren von Mann festgehalten und in Wiese gezogen

Der Schriftzug »Polizei« an einem Polizeirevier.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Eine 14 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen der Therme und der Karlstraße von einem Unbekannten angegangen worden. Das berichtet die Polizei. Die Jugendliche war kurz vor 15.30 Uhr zu Fuß von einer Bushaltestelle bei der Therme in Richtung Karlstraße unterwegs. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann festgehalten, der offenbar versuchte, die 14-Jährige in eine angrenzende Wiese zu ziehen.

Als ein Anwohner auf die Situation aufmerksam wurde und sich durch Rufe von seinem Balkon aus bemerkbar machte, gelang der Jugendlichen die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb sie unverletzt. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Karlstraße davon. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat liegen derzeit nicht vor. (pol)