14.000 Euro Schaden: Lastwagen bleibt in Pfullingen im Schnee stecken

PFULLINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Stuhlsteige entstanden. Ein Lkw-Lenker war laut Polizei gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 382 von Pfullingen herkommend in Richtung Genkingen unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn blieb sein Fahrzeug stehen und kam nicht mehr weiter. Eine nachfolgende, 46 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot fuhr daraufhin an dem stehenden Laster vorbei. Hierbei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes-Benz E-Klasse eines 43-Jährigen.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Stuhlsteige kurzfristig in beiden Richtungen voll gesperrt. Nachdem der liegengebliebene Lkw weggefahren und die beiden Pkw abgeschleppt waren, konnte die Stuhlsteige etwa eine Stunde später wieder in beide Richtungen befahren werden. (pol)