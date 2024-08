13 Autos bei Feuer in Ammerbuch beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. 13 Fahrzeuge sind am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in der Wiesenstraße in Ammerbuch-Altingen durch ein Feuer beschädigt worden. Kurz vor 15.30 Uhr war laut Polizei ein nicht zugelassener Wagen ersten Erkenntnissen nach aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend in kürzester Zeit auf weitere Autos, die eng nebeneinander geparkt waren, über.

Erste Löschversuche durch Zeugen waren erfolglos geblieben. Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausrückte, gelang es nach etwas mehr als einer Stunde die Flammen einzudämmen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. An den Fahrzeugen war ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. (pol)