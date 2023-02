101-Jähriger nach Unfall mit Krankenfahrstuhl in Reutlingen gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der 101-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls, der bei einem Verkehrsunfall am 3. Januar in Reutlingen schwer verletzt worden war, ist am Montag im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei nun mit. Wie bereits berichtet war der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl auf der Storlachstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Carl-Diem-Straße in Richtung Tannenbergstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. (pol)