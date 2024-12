10.500 Euro Schaden: 48-Jähriger missachtet Vorfahrt in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung Paul-Lechler-/Auchtertstraße entstanden. Ein 48-Jähriger war laut Polizei kurz vor 7.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter von der Paul-Lechler-Straße aus nach links auf die Auchtertstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Fiat Tipo einer 68-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Fiat musste jedoch abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (pol)