Überladener Anhänger umgekippt: Zwei Tonnen Mais landen in Pfullingen auf der Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall geführt, der sich am Sonntagmittag in Pfullingen an der Einmündung der Straße Steinmauer in die B312/B313 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 30-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes GLK auf der Straße Steinmauer unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Ursulabergtunnel einbiegen. Da er von rechts ein herannahendes Fahrzeug bemerkte, beschleunigte er seinen Wagen, wodurch sein mit etwa zwei Tonnen Mais deutlich überladener Anhänger in der Kurve umkippte und sich die Ladung auf die Fahrbahn, den Fahrbahnrand und den Straßengraben ergoss.

Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden dürfte mit geschätzten 200 Euro überschaubar geblieben sein. Allerdings musste der Mais nachfolgend von der Straßenmeisterei aufwändig mittels eines Radladers auf einen Anhänger der Straßenmeisterei auf- bzw. umgeladen werden. Hierzu musste die Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr mehrfach komplett gesperrt werden. (pol)