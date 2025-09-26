Überhitztes Abgasrohr führt zu Feuerwehreinsatz in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein überhitztes Abgasrohr hat am Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tiefgarage eines Gebäudes am Hugo-Boss-Platz 1 geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 8.30 Uhr an einem Aggregat aufgrund einer Hitzeentwicklung Isolationsmaterial eines Rohres in Brand geraten. Hierauf löste der der Alarm aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete den Gebäudeteil. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (pol)