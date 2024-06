Überfall auf Netto-Markt in Bitz: Täter fesseln Angestellte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BITZ. Ein Einkaufsmarkt in der Harthauser Straße von Bitz im Zollernalbkreis ist am Montagmorgen überfallen worden. Derzeitigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Reutlingen zufolge hatten sich drei Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in den Markt verschafft und sich dort unbemerkt verborgen. Als eine 58 Jahre alte Mitarbeiterin gegen sechs Uhr zur Arbeit kam, wurde sie von dem Trio mit einer Schusswaffe bedroht und zum Öffnen des Tresors gezwungen. Danach fesselten die Kriminellen die Frau, sperrten sie in einen Nebenraum ein, plünderten den Tresor aus und flüchteten mit ihrer Beute.

Dazu nutzten sie den Wagen ihres Opfers, einen blauen Opel Mocca. Erst als weitere Mitarbeiter zum Arbeitsbeginn in den Markt kamen, wurde der Überfall entdeckt, die Frau befreit und gegen 6.40 Uhr die Polizei alarmiert. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der blaue Opel von der Besatzung des Polizeihubschraubers auf einem Querweg neben der Landstraße zwischen Bitz und Winterlingen verlassen aufgefunden werden. Von den drei unbekannten Tätern ist nur bekannt, dass sie schwarz gekleidet und maskiert waren. Einer von ihnen war mit einer Pistole bewaffnet.

Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die am Morgen im Bereich der Harthauser Straße oder im Bereich der L 449 zwischen Bitz und Winterlingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Möglicherweise ist auch jemandem der blaue Opel Mocca oder möglicherweise ein anderes, im Bereich der Waldwege und Waldzufahrten entlang der Landesstraße geparktes Fahrzeug aufgefallen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433/264-0. (pol)