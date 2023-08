Älteres Auto gerät in Orschel-Hagen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Brand eines älteren Pkw hat am Freitagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Reutlingen auf den Plan gerufen, berichtet die Polizei. Gegen 4.40 Uhr meldete ein Passant der Rettungsleitstelle ein brennendes Auto in der Rommelsbacher Straße im Stadtteil Orschel-Hagen. Der in Vollbrand stehende Fiat wurde daraufhin von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (pol)