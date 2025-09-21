Veranstaltung

Spätsommer und viel Stimmung: Bei der Reutlinger Musiknacht tanzte der Bär

REUTLINGEN. Coverrock im Alexandre, Schlagerhits im Alten Rappen, Salsa in der Mezcalitos Cocktailbar und Metalrock vor dem Café Rebental: Livemusik erschallte bei der von der Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) organisierten Reutlinger Musiknacht aus allen Ecken. Der Andrang war groß, die Stimmung am Siedepunkt. Bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen waren am frühen Abend vor allem die Außenbereiche der 13 beteiligten Bars, Restaurants, Clubs und Kneipen voll besetzt, nach 22 Uhr tanzte aber fast überall auch drinnen der Bär.