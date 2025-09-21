Sommerfeeling trifft Feierlaune: So war die Musiknacht in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend erschallte bei der von der Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) organisierten Reutlinger Musiknacht Livemusik aus allen Ecken. Bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen waren vor allem die Außenbereiche der 13 beteiligten Bars, Restaurants, Clubs und Kneipen voll besetzt, nach 22 Uhr war fast überall auch drinnen der Andrang groß.

Für einen Abend Kneipen und Restaurants mit Livemusik bespielen und das Ganze bei freiem Eintritt: Dieses Konzept der Reutlinger Gastro-Initiative (RGI), das zweimal im Jahr in die Musiknacht mündet, sorgte auch dieses Mal für großen Andrang und ausgelassene Feierlaune. Bereits zum Auftakt bildeten sich vor den meisten Veranstaltungsorten Menschentrauben, weil die Sommertemperaturen zum draußen feiern geradezu einluden und somit viele der beteiligten Bands gleich im Freien spielten.

Die Stadt in Partystimmung

Zwar beteiligten sich bei dem beliebten Livemusik-Hopping etwas weniger Kneipen und Bars als in den Ausgaben zuvor, trotzdem hat sich das Event noch längst nicht abgenutzt und sollte der Partystimmung keinen Abbruch tun. Nicht nur vor und im Vis-á-Vis versetzte die fünfköpfige Deutschrock-Band Aquarianer das Blut in Wallung, auch die JB Band im Alexandre riss mit ihren rockigen Coverhits die Besucher mit. In der Kaiserhalle war mit Luii Revenge Country, Pop und Softrock angesagt und vor dem Café Rebental stand mit Sven Fischer und seiner Gang eine Band im Mittelpunkt, die ihren Auftritt mehr auf härtere Metal-Rhythmen konzentrierte.

Überall herrschte trotz Gedränge beste Stimmung und selbst für Freunde tanzbarer Salsa-Rhythmen hatte dieser Abend etwas zu bieten. So ging es besonders heiß bei den Latin-Grooves des in Tübingen lebenden Kubaners Roberto Santamaria im Mezcalitos zu. Die Mezcabar bei der Markthalle befand sich trotz der hohen Temperaturen im Dauer-Belagerungszustand und die tanzwütigen Besucher kamen hier besonders auf ihre Kosten.

Selbst zum Chillen und Relaxen hatte die Musiknacht einiges zu bieten: So sorgte ein Gesangsduo vor dem vollbesetzten Hola Oli für angenehmen Songwriter-Pop, im Dublin Irish Pup rockten die Stiffler-s-Mom, Joe Vox ließ die Rockmusik der 70er-und 80er-Jahre vor dem SuCasa aufleben und Sängerin Sabine frönte im Alten Rappen der Schlagermusik. Selbst in und vor Kneipen und Bars wie Alte Bank (DJ Mezz), Billy Bobs (DJ Melo), NullSechs Ristobar (DJ Luvtime) und Alter Gewölbekeller (DJ Ernst O.), bei denen keine Livemusik lief, war zumindest im Außenbereich eine Menge los.

Die Konzerte im Freien liefen bis circa 23 Uhr und danach ging es drinnen zum Teil noch lange weiter. So machten die Reutlinger Feierbiester eine ungewöhnlich warme Spätsommernacht einmal mehr zum Tage. (GEA)