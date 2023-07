Bildergalerie

Festakt als Startschuss für 300 Jahre Schäferlauf Bad Urach

Das Fest der Feste ist in Bad Urach der Schäferlauf, mit allem, was zu ihm gehört. Vor genau 300 Jahren gegründet vom württembergischen Herzog Eberhard Ludwig. Am Mittwochabend gab es als Startschuss für den Jubiläums-Schäferlauf den entsprechenden Festakt mit viel Prominenz: natürlich in der Festhalle.