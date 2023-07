Festredner Cem Özdemir kam wegen der Verspätung seines Zugs zwar fast zwei Sunden später als geplant, nach der Veranstaltung aber kaum weg, so viele Menschen wollten mit dem prominenten Grünen-Politiker aus Bad Urach reden und Selfies machen – hier Mitglieder des Schäferreigens und der Schäferlies. FOTO: FINK Festredner Cem Özdemir kam wegen der Verspätung seines Zugs zwar fast zwei Sunden später als geplant, nach der Veranstaltung aber kaum weg, so viele Menschen wollten mit dem prominenten Grünen-Politiker aus Bad Urach reden und Selfies machen – hier Mitglieder des Schäferreigens und der Schäferlies. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.