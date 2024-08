Radsport

Deutschlandtour: Etappe 3 führte durch Honau

Die 3. Etappe der Deutschlandtour hat am Samstagmittag, 24. August, viele Radsportbegeisterte an die Steilstrecke der ehemaligen Zahnradbahn bei Honau gelockt. Schon 1,5 Stunden, bevor die Radprofis dort erwartet wurden, waren schon Fans an der Strecke, um sich die wenigen Schattenplätze dort zu sichern. Manche machten ein Familien-Event mit Picknick daraus, andere fieberten dem Radlertross mit Musik und Rasseln entgegen oder brachten große Schriftzüge mit den Namen ihrer Rad-Idole auf dem Asphalt an.

Viele Zuschauer waren selbst mit dem Rad gekommen, eine Vielzahl an Renn-, Gravel-, Mountain und E-Bikes lehnten an den Felsen oder lagen im Gras. Gegen 13.30 Uhr hatten sich entlang der gesamten Zahnradstrecke viele Hundert Radsport-Fans eingefunden. Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten sie länger als gedacht ausharren, denn die Radsportler brauchten etwas länger als angekündigt, bis sie - von der Holzelfinger Steige und durch Unterhausen kommend - die ehemalige Zahnradtrasse hinauf kamen. Beklatscht und angefeuert wurde zunächst eine kleine Spitzengruppe, bis das Peloton - das große, folgende Fahrerfeld - eintraf, vergingen noch einmal einige Minuten.