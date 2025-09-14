Bildergalerie

Buntes Beats & Love-Festival lockt über 1.000 Besucher in den Reutlinger Echazhafen

REUTLINGEN. Coole Mukke aus den Lautsprecherboxen, angenehme Temperaturen und beste Stimmung: besser hätte es für Veranstalter Soufiane Behar am Samstag bei der dritten Auflage der Open-Air Party "Beats & Love" im Echazhafen kaum laufen können. Dementsprechend große Menschenmengen flanierten zum Teil dicht gedrängt über den lauschigen Platz hinter dem franz.K, um sich mit Getränken und Essen einzudecken, bei den zahlreichen Aktionen und Attraktionen dabei zu sein und rund acht Stunden lang eine ausgelassene Party zu feiern. (GEA)