"Schüttelt, was ihr habt": Beats & Love-Festival im Reutlinger Echazhafen

REUTLINGEN. Coole Mucke aus den Lautsprecherboxen, angenehme Temperaturen und beste Stimmung: Besser hätte es für Veranstalter Soufiane Behar am Samstag bei der dritten Auflage der Open-Air-Party »Beats & Love« im Echazhafen kaum laufen können. Große Menschenmengen bewegten sich zum Teil dicht gedrängt über den lauschigen Platz hinter dem franz.K, um sich mit Getränken und Essen einzudecken, zahlreiche Aktionen und Mitmachformate auszuprobieren und rund acht Stunden lang eine ausgelassene Party zu feiern.

Dementsprechend zufrieden war Veranstalter Soufiane Behar, der das Event nach einer Diskussion und Wette mit einem Kumpel über das nicht mehr vorhandene Reutlinger Nachtleben erstmals 2023 organisierte. Das Konzept mit mehreren DJs, die bereits nachmittags bis in die Nacht hinein House, Hip-Hop und Oldschool-Musik auflegten und auf dem Gelände für Partystimmung sorgten, ging auch dieses Mal auf. Bereits ab 14 Uhr tummelten sich zahlreiche Erwachsene und Kinder auf dem Gelände, und die beiden DJs Just Noklu und Poschti Power vom NYADS Soundsystem sorgten für musikalische Unterhaltung und später auch für fröhlichen Tanzspaß.

Spiel- und Mitmachformate

Daneben kamen auch die jüngeren Besucher bei interaktiven Mitmachformaten wie Tischtennis, Basketball, Schminken des Festival-Make-Ups und Bier-Pong auf ihre Kosten. Mehrere Reutlinger Vereine wie die Footballer der Reutlinger Eagles oder die Basketballer der Ravens stellten sich und ihre Arbeit vor und boten Spiel- und Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Ein neues Barkonzept mit insgesamt vier auf dem Gelände verteilten Bars sorgte dafür, dass es auch gegen später nicht zu längeren Warteschlangen kam: »Das läuft dieses Mal richtig gut«, freute sich Gabi aus Metzingen, die mit ihren zwei Freundinnen bei allen drei bisherigen Events dabei war. Auch Andy und seine Kumpels waren von der Outdoor-Party angetan: »Hier ist einiges auch für Jüngere geboten, was ansonsten in Reutlingen fehlt«.

Das Programm vor und auf der Hauptbühne stand ebenfalls ganz im Zeichen von Unterhaltung und Party: Ab 16 Uhr moderierte Dave Ramm eine Modenschau vor der Bühne, bei der vier lokale Labels ihre neuesten Kollektionen mit acht weiblichen und männlichen Models auf dem roten Teppich präsentierten. Dabei wurden neue Ansätze der Gestaltung und Ausarbeitung in den Bereichen Mode und Design gezeigt, die sich aktuellen Trends und Themen widmeten. Ein weiterer Höhepunkt war die anschließende Live-Premiere des neuen »Beats & Love«-Songs, der »vor acht Wochen aus einer Schnapsidee heraus entstand«, so Dave, und der von dem Reutlinger DJ Broken Spencer mithilfe zahlreicher zugesendeter Sprachnachrichten produziert wurde. Auf Instagram kann das zugehörige, von Dave zusammengeschnittene Video, aufgerufen werden.

Bei einer Modenschau präsentierten vier lokale Labels ihre neuesten Kollektionen. Foto: SPIESS

Im Laufe des Abends enterten zur Musik der bekannten DJs Message und 5ter Ton (Mitglied der »Massiven Töne« und seit Jahren aus den Charts bekannt) immer mehr Tanzfreudige die Fläche vor der Hauptbühne und Rapper Toba befeuerte die Stimmung mit Zeilen wie »Schüttelt, was ihr habt - das ist eure Stadt«. Einmal mehr zeigte sich, dass sich das lauschige Echazhafen-Idyll wegen seiner zentralen Lage wunderbar für eine solche Outdoor-Veranstaltung eignet. Zudem ist genügend Platz für Essensstände, Mitmachparcours und eine große Bühne, und vor allem bieten zahlreiche Bäume genug Schatten. (GEA)