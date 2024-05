Wir verlosen 10 x 2 Karten für ABBAmaniac

Einzigartige Songs, stilbildende Kostüme und eine unfassbare Hitdichte – da fällt sofort ein Name: ABBA! Die vier schwedischen Weltstars lösten damit in den 70ern eine generationsübergreifende Begeisterung aus, die bis heute ungebrochen ist. »ABBAmaniac« überzeugen mit musikalischer Qualität, mit Glitzer und Glamour und einer großartigen Lightshow!

Wer live dabei sein und eines der zehn Kartenpaare gewinnen möchte, kann bis zum 16. Juni teilnehmen.

Möchten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen? Im Laufe der Woche, in der das Sommerfest stattfindet, entscheidet sich, ob es eine Open-Air-Veranstaltung wird. Ist das der Fall, gibt es Karten an der Abendkasse. Für den Fall schlechter Witterung sind noch wenige Restkarten im GEA-ServiceCenter am Burgplatz erhältlich.

Wimsen Sommerfest, Open-Air Samstag, 27. Juli 2024, 19 Uhr

Hinweis: Bei Regen ist das Konzert in der Wimsener Mühle