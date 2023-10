Wilder Weihnachtskochkurs

Kochen und genießen mit Wild-Sommelier Daniel Seywald

Daniel Seywald, Küchenchef der Gutsgaststätte Alteburg, ist passionierter Jäger. Als Metzgermeister und Koch hat er sich als einer der Ersten in Deutschland zum Wild-Sommelier weitergebildet. Bisher bot Seywald Wildkochkurse nur in Jägerkreisen an – für den GEA macht er erstmals eine Ausnahme. Jeweils zehn Abonnentinnen und Abonnenten haben an einem von drei Terminen die Gelegenheit, gemeinsam ein viergängiges Weihnachtsmenü unter Anleitung zu zaubern. Wildbret spielt hierbei die Hauptrolle, mit der richtigen Vorbereitung, schmackhaften Zutaten und Zubereitungsmöglichkeiten gibt der Wild-Sommelier alles an die Hand, damit das festliche Menü auch in der heimischen Küche gelingt.

Vier Gänge inklusive Begrüßungsgetränk

Preis: 69 Euro (statt 99 Euro, Sie sparen 30 Euro)

Das Angebot ist begrenzt, pro Abonnent sind 2 Plätze buchbar.

Mehr Aktionen und Vorteile für Abonnenten finden Sie hier: www.gea.de/vorteilswelt

Termine: