Vier von fünf Deutschen sehen gesellschaftliche Spaltung

Im November 2023 lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer Diskussion mit dem Titel »Krieg in Nahost: Für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland!« ins Schloss Bellevue. Teilnehmer waren Menschen, die in der täglichen Arbeit für ein friedliches Zusammenleben ohne Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit eintreten.

Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA