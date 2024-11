Trump will Abgeordnete Stefanik zur UN-Botschafterin machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der designierte US-Präsident Donald Trump will die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik zur Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York machen. Die 40-Jährige ist in den vergangenen Jahren immer wieder als eine loyale Verbündete Trumps in Erscheinung getreten. So schwenkte Stefanik auf seine falschen Behauptungen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 ein.

Trump gab seine Entscheidung für Stefanik in Stellungnahmen unter anderem an die »New York Post« und den TV-Sender CBS bekannt. Stefanik sei stark und klug und für sie stehe Amerika an erster Stelle, argumentierte er.

Als UN-Botschafterin müsste Stefanik vom US-Senat bestätigt werden. Trumps Republikaner nahmen den Demokraten bei der Wahl die Mehrheit in der Parlamentskammer ab.