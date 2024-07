Mutmaßliches PKK-Mitglied auf Mallorca gefasst

In Spanien ist ein mutmaßliches Mitglied der kurdischen Terrororganisation aufgrund eines deutschen Haftbefehls festgenommen worden.

Die spanische Polizei hat ein von Deutschland zur Fahndung ausgeschriebenes mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation PKK auf Mallorca festgenommen. Der Mann, bei dem es sich um einen Anführer der kurdischen Terrororganisation handeln soll, sitze bereits seit vergangener Woche hinter Gittern, stand in einer knappen Pressemitteilung der Polizei.

Dem in der Türkei geborenen Mann werde vorgeworfen, Geld für Terroranschläge gesammelt zu haben. Zudem soll er Einsätze koordiniert sowie organisatorische, finanzielle und personelle Aufgaben übernommen haben. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Ein Gericht muss entscheiden, ob der Mann nach Deutschland überstellt wird.

Die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) ist in Deutschland als terroristische Organisation eingestuft und verboten. Ihr Anführer Abdullah Öcalan sitzt seit 25 Jahren in der Türkei in Haft.