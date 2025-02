Merz will Regierung bis Ostern - SPD sortiert sich

Schon werden die ersten Wahlplakate abgebaut, wie hier in Gelsenkirchen. In der nordrhein-westfälischen Stadt landete die AfD laut Daten der Bundeswahlleiterin mit 24,7 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der SPD, die 24,1 Prozent erhielt.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz strebt nach seinem Wahlsieg rasche Gespräche mit der SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung an. Er sei »fest entschlossen, mit den Sozialdemokraten konstruktive, gute, zügige Gespräche zu führen«, sagte er nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Damit solle man in der Lage sein, »in etwa bis Ostern« eine Regierung zu bilden. Doch die unterlegene SPD muss zunächst mal ihre Personalfragen klären und versucht, Merz' Selbstgewissheit zu erschüttern.

Der CDU-Chef nannte drei Themen, die prioritär zu besprechen seien - die Migrationspolitik, die Wirtschaftspolitik sowie die Außen- und Sicherheitspolitik. Er sei trotz der schwierigen Ausgangslage zuversichtlich.

Bis Ostern könne die neue Regierung stehen, sagt der CDU-Vorsitzende, Friedrich Merz. Foto: Michael Kappeler/DPA Bis Ostern könne die neue Regierung stehen, sagt der CDU-Vorsitzende, Friedrich Merz. Foto: Michael Kappeler/DPA

Klingbeil: Regierungsbeteiligung der SPD noch offen

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil dämpfte den Optimismus des CDU-Vorsitzenden. »Ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden«, sagte er. Über eine mögliche Regierungsbeteiligung will die SPD ihre Mitglieder entscheiden lassen.

Klingbeil will Parteichef bleiben und am Mittwoch für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Auch Co-Parteichefin Saskia Esken möchte ihren Posten behalten. Sie habe mehr als fünf Jahre mit großer Freude an der Geschlossenheit der Partei gearbeitet, sagte Esken - »und das gedenke ich auch weiter zu tun.« Olaf Scholz (SPD), der erneut ein Direktmandat in Potsdam gewonnen hat, will nach seiner Zeit als Bundeskanzler Abgeordneter bleiben.

Die SPD hat mit Scholz als Kanzlerkandidat bei der Wahl am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis von 16,4 Prozent eingefahren. CDU und CSU erhielten laut dem vorläufigen Ergebnis 28,5 Prozent der Stimmen.

Weitere führende Politiker der drei früheren Ampel-Partner zogen derweil persönliche Konsequenzen. »Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben«, sagte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck. Die Partei des Wirtschaftsministers war auf 11,6 Prozent abgesackt (2021: 14,7). Als neues Führungsduo für die Grünen-Fraktion werden Annalena Baerbock und Katharina Dröge gehandelt.

Robert Habeck (Grüne) strebt erst einmal kein führendes Parteiamt mehr an. Foto: Sören Stache/DPA Robert Habeck (Grüne) strebt erst einmal kein führendes Parteiamt mehr an. Foto: Sören Stache/DPA

Kubicki fühlt sich berufen

Nach der verheerenden Wahlniederlage der FDP, die mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag flog, stellt sich Parteivize Wolfgang Kubicki für eine Nachfolge des Vorsitzenden Christian Lindner auf. »Ich bin heute Nacht von so vielen Menschen aus der Partei und von Unterstützern gebeten worden, die Führung der Partei zu übernehmen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, im Mai zu kandidieren, um die Partei zusammenzuhalten und neu zu motivieren«, schrieb der 72-Jährige auf der Kurznachrichtenplattform X.

Wolfgang Kubicki (72), der nächste Woche Geburtstag hat, traut sich zu, die taumelnde FDP wieder aufzurichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA Wolfgang Kubicki (72), der nächste Woche Geburtstag hat, traut sich zu, die taumelnde FDP wieder aufzurichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA

FDP-Chef Lindner hatte seinen Rückzug schon angekündigt, als sich abzeichnete, dass die Freien Demokraten unter fünf Prozent bleiben würden. Am Montag zog sich auch der designierte Generalsekretär Marco Buschmann von seinem Posten zurück.

Weidel und Chrupalla wollen zusammen weitermachen

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla würden gerne auch weiter die AfD-Bundestagsfraktion anführen, wie beide deutlich machten. Die neue Fraktion kommt am Dienstag erstmals zusammen und wird darüber abstimmen. Die Partei hat ihr Ergebnis von 2021 auf 20,8 Prozent verdoppelt. In allen ostdeutschen Bundesländern mit Ausnahme Berlins wurde sie stärkste Kraft - aber auch in Kaiserslautern und Gelsenkirchen.

Die Parteivorsitzende der AfD, Alice Weidel, schielt schon auf die nächste Bundestagswahl. Foto: Sören Stache/DPA Die Parteivorsitzende der AfD, Alice Weidel, schielt schon auf die nächste Bundestagswahl. Foto: Sören Stache/DPA

Streitpunkt Zurückweisungen an den Grenzen

Merz bekräftigte unterdessen seine Forderung nach umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Diese sollten aber befristet sein, fügte er hinzu. Er hoffe, dass man mit der vereinbarten Reform der EU-Asylpolitik ab 2026 zu gemeinsamen Lösungen kommen werde. Aber: »Bis dahin können wir nicht warten.«

Grünen schlagen rasche Reform der Schuldenbremse vor

Mit Blick auf die weitere Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland sprachen sich die Grünen dafür aus, dass noch der alte Bundestag eine Reform der Schuldenbremse beschließt. Merz ließ das offen: »Unsere Überlegungen dazu sind nicht abgeschlossen.« Für eine Reform der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse oder die mögliche Einrichtung eines Sondervermögens für Ukraine-Hilfen braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Im neuen Bundestag haben AfD und Linke knapp mehr als ein Drittel der Sitze. Sie verfügen damit über eine sogenannte Sperrminorität.

Linkspartei: Wir überlassen der AfD nicht den Osten

Bei der Linkspartei ist die Stimmung gut. Heidi Reichinnek, Spitzenkandidatin und Co-Vorsitzende der Bundestagsgruppe, hat mit ihren Videos in sozialen Medien im Wahlkampf viele junge Wählerinnen und Wähler angesprochen. Foto: Sören Stache/DPA Bei der Linkspartei ist die Stimmung gut. Heidi Reichinnek, Spitzenkandidatin und Co-Vorsitzende der Bundestagsgruppe, hat mit ihren Videos in sozialen Medien im Wahlkampf viele junge Wählerinnen und Wähler angesprochen. Foto: Sören Stache/DPA

Die Linke verkündete, ihr Ziel sei es, die AfD in Ostdeutschland mit sozialer Politik und Wählernähe systematisch zurückzudrängen. »Wir werden ihnen den Osten nicht überlassen«, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. Die Linke erhielt 8,8 Prozent der Stimmen und konnte viele junge Wähler überzeugen.

BSW erwägt Klage

Die Partei von Sahra Wagenknecht war knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Foto: Carsten Koall/DPA Die Partei von Sahra Wagenknecht war knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Foto: Carsten Koall/DPA

Das BSW war bei der Bundestagswahl denkbar knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nun denkt die Parteispitze über eine Überprüfung des 4,97-Prozent-Ergebnisses nach. Eine mögliche rechtliche Handhabe sieht sie, weil von den Wahlberechtigten im Ausland wegen kurzer Fristen viele ihre Stimme nicht hätten abgeben können. Die Co-Direktorin des Düsseldorfer Instituts für Parteienrecht, Sophie Schönberger, hält eine Klage allerdings für aussichtslos: Es gebe keinen Verfassungsanspruch auf Briefwahl, erklärte sie in der »Zeit«.