Leibarzt bescheinigt Trump »exzellente Gesundheit«

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes kerngesund. »Präsident Trump erfreut sich nach wie vor einer exzellenten Gesundheit«, erklärte der Mediziner Sean Barbabella. »Sein aktiver Lebensstil trägt weiterhin erheblich zu seinem Wohlbefinden bei.« Der 78-Jährige sei demnach »voll und ganz in der Lage«, seine Aufgaben als Präsident zu erfüllen. Trump nehme täglich an zahlreichen Sitzungen, öffentlichen Auftritten, Presseterminen und außerdem häufig an Golfturnieren teil.

Der Republikaner hatte sich am Freitag einer routinemäßigen ärztlichen Untersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe der US-Hauptstadt Washington unterzogen. Laut dem Gesundheitsbericht ist er rund 1,90 Meter groß und wiegt etwa 102 Kilogramm.

30 von 30 Punkten bei kognitivem Test

Die Untersuchung ergab demnach keine Auffälligkeiten bei Herz oder Lunge. Auch neurologische und kognitive Tests verliefen unauffällig. Ein Verfahren zur Früherkennung kognitiver Einschränkungen absolvierte Trump mit 30 von 30 Punkten. Bei dem Test muss der Patient unter anderem gezeichnete Tiere wie einen Löwen oder ein Kamel erkennen oder einen Würfel nachzeichnen. Hinzu kommen Aufgaben, die Konzentrationsfähigkeit, Erinnerungsvermögen und abstraktes Denken prüfen.

Die Haut des Republikaners zeigte laut Bericht leichte Sonnenschäden und einige harmlose Hautveränderungen. Trump ist nach Angaben seines Arztes vollständig geimpft und verzichtete sein Leben lang auf Tabak und Alkohol.

Trump gilt als begeisterter Golfspieler und besitzt mehrere Golfclubs in den USA und im Ausland. Seine Wochenenden verbringt er gewöhnlich in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida, wo er im nahegelegenen Trump International Golf Club seinem Hobby nachgeht. Allerdings greift der Präsident Medienberichten zufolge auch gerne zu Fast Food – Burger stehen laut seinem Umfeld regelmäßig auf dem Speiseplan.

Trump will sich von Biden abgrenzen

Es gehört zu den Eigenheiten der US-Politik, dass Präsidenten regelmäßig öffentlich Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben – nicht, weil es gesetzlich vorgeschrieben wäre, sondern weil es sich im Laufe der Jahre zu einem Ritual entwickelt hat, dem sich kaum ein Amtsinhaber entziehen kann.

Trump hatte sich bereits zuvor zufrieden mit dem Ergebnis des Gesundheitschecks gezeigt und betont, er wolle sich von seinem Amtsvorgänger Joe Biden abgrenzen, der sich einem kognitiven Test verweigert habe.

Insbesondere bei Biden hatten die Gesundheitschecks jedes Mal einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da es zum Ende seiner Amtszeit große Zweifel an der mentalen Fitness des Demokraten gab. Aus diesem Grund zog sich Biden nur Monate vor der Präsidentenwahl 2024 aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit zurück. Der Demokrat war 2021 im Alter von 78 Jahren als bis dahin ältester Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingegangen.

Diesen Altersrekord übertraf Donald Trump bei seiner Rückkehr ins Amt im Januar – ebenfalls mit 78, allerdings einige Monate älter als Biden zu dessen Amtsantritt. Trump wird im Juni 79 Jahre alt. Der Republikaner bezeichnete sich in der Vergangenheit selbst als »geistig sehr stabiles Genie«.