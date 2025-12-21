Küstenwache rettet 50 Menschen vor Lampedusa

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Nacht hat ein Patrouillenboot der italienischen Küstenwache 50 Menschen vor der Südwestküste Lampedusas gerettet. Man habe das Migranten-Boot vor dem Eiland Isola dei Conigli abgefangen, berichtete die Küstenwache auf der Plattform X.

Unter den Migranten befanden sich drei Frauen, ein Minderjähriger und ein Säugling. Alle wurden demnach gerettet und sicher auf Lampedusa an Land gebracht. Weitere Details waren zunächst bei der Küstenwache nicht zu erhalten. Unklar blieb etwa, woher die Menschen kamen.