JD Vance zerbricht Football-Pokal

Es war eine feierliche Zeremonie im Garten des Weißen Hauses für die Football-Mannschaft der Ohio State University, und sie endete mit einem Patzer von Vizepräsident JD Vance. Als er nach einer Rede von Präsident Donald Trump die Trophäe für den Sieg der Nationalen College Football Meisterschaft 2024 zusammen mit Running Back TreVeyon Henderson triumphierend in die Höhe heben wollte, brach sie entzwei. Der Sockel fiel Vance aus der Hand auf den Boden, Henderson fing gerade noch die eigentliche Trophäe auf.

Nach einiger Verwirrung hielt Vance dann die um den Sockel gekürzte Trophäe zu den Klängen des Queens-Klassikers »We Are the Champions« in die Luft. »Ich wollte nicht, dass irgendjemand nach Ohio State die Trophäe bekommt, also beschloss ich, sie zu zerbrechen«, schrieb Vance später auf X.