In diesem Jahr Terrorermittlungen gegen über 100 Islamisten

Der folgenschwerste islamistische Terroranschlag in Deutschland wurde im Dezember 2016 in Berlin verübt, wo ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien einen gestohlenen Lastwagen in die Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt lenkte. Den LKW-Fahrer hatte er vorher erschossen. Der Attentäter tötete auf dem Breitscheidplatz zwölf Menschen. Fast 170 Menschen wurden verletzt, teils schwer. Einer von ihnen starb 2021 an den Langzeitfolgen seiner Verletzungen. (Archivfoto)

Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA