Großer Zapfenstreich für Scholz am 5. Mai

Für den geschäftsführenden Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist zum Abschied aus dem Amt ein Großer Zapfenstreich geplant. Vorgesehen ist das feierliche Zeremoniell der Bundeswehr am 5. Mai, wie es aus Regierungskreisen in Berlin hieß. Zunächst berichtete der »Tagesspiegel« darüber. Am Tag darauf, am 6. Mai, soll der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler der künftigen schwarz-roten Bundesregierung gewählt werden.

Der Große Zapfenstreich ist das höchste und feierlichste Zeremoniell der Streitkräfte, mit dem verdiente Amtsträgerinnen und Amtsträger zum Ende ihrer Dienstzeit geehrt werden, wie es in einer generellen Erläuterung der Bundeswehr heißt. Ausgerichtet wird die musikalische Abendzeremonie auch zum Abschied von Bundespräsidenten, Verteidigungsministern und Generalen.

Scholz hat drei Musikwünsche frei

Dabei kann sich auch Scholz drei Musikstücke wünschen, die in der Serenade als Teil der Zeremonie gespielt werden. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt.

Scholz' Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte sich beim Großen Zapfenstreich zu ihrem Abschied im Dezember 2021 den Titel »Für mich soll's rote Rosen regnen« von Hildegard Knef ausgesucht. Das Stabsmusikkorps spielte außerdem das Kirchenlied »Großer Gott, wir loben Dich« – und den Song »Du hast den Farbfilm vergessen«, mit dem Sängerin Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete.

Als Ort des Zapfenstreichs sei der Paradeplatz auf dem Areal des Verteidigungsministeriums in Berlin vorgesehen, berichtete der »Tagesspiegel« unter Berufung auf das Ressort. Die Ursprünge des Zeremoniells reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Es besteht aus einem Aufmarsch, Musikstücken und der Nationalhymne sowie dem Ausmarsch. Auch Fackeln gehören dazu.