Digitalminister Wildberger ist in CDU eingetreten

Der neue Bundesdigitalminister Karsten Wildberger ist in die CDU eingetreten. Das bestätigte der zuständige nordrhein-westfälische Landesverband der Deutschen Presse-Agentur. Wildberger war Vorstandschef des Düsseldorfer Ceconomy Konzerns und Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding und bislang parteilos.

»Nordrhein-Westfalen ist für mich schon vor langer Zeit zur Heimat geworden, und die CDU ist schon längst meine politische Heimat - auch wenn ich bisher kein Mitglied der Partei war«, sagte Wildberger der dpa. Er ergänzte: »Ich freue mich, diesen Schritt zu gehen und - neben meiner Aufgabe als Minister in der Bundesregierung um Bundeskanzler Friedrich Merz - nun auch im Team der CDU Nordrhein-Westfalen um Hendrik Wüst mitmachen zu dürfen.« Wüst ist Ministerpräsident und CDU-Landeschef.

Wildberger: Vertrauen in Regierung und Institutionen stärken

Die Christdemokratie stehe »für eine starke soziale Marktwirtschaft und einen Politikwechsel, den wir gerade bei der Digitalisierung und der Modernisierung unseres Staates dringend brauchen und beherzt angehen«, so Wildberger. »Das Ziel ist: Wir wollen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Regierung und die staatlichen Institutionen insgesamt stärken.«

CDU-NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der dpa: »Ich freue mich sehr, dass Bundesminister Wildberger sich für eine Mitgliedschaft in der CDU Nordrhein-Westfalen entschlossen hat. Ganz nach dem Motto von Hendrik Wüst 'Von der Kohle zur KI' könnte es für einen neuen Digitalminister keine besser politische Heimat geben als in der Union an Rhein und Ruhr.«

Der 55-jährige Wildberger war ein Überraschungs-Coup von Kanzler Merz, der den Top-Manager in sein Kabinett holte.