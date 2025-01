Als Politiker mit Lebensmitteln und Farbe attackiert wurden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Egal ob Torten, Eier oder Farbe: Eine Reihe von Politikerinnen und Politikern wurden auf Wahlkampfveranstaltungen häufiger mit Lebensmitteln und ähnlichem angegriffen. FDP-Chef Christian Lindner reiht sich nun ein. Ein Rückblick:

Sahra Wagenknecht, Mai 2016

Beim Bundesparteitag der Linken in Magdeburg wird Sahra Wagenknecht von einem Studenten mit einer Torte beworfen. Der Angreifer begründet den Wurf mit ihren Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Acht Jahre später wird sie erneut angegriffen. Bei einer BSW-Wahlkampfveranstaltung in Erfurt wird sie kurz nach Ende ihrer Rede mit roter Farbe bespritzt und dabei am Kopf, Oberkörper und Hals getroffen.



Wagenknecht wird von einer Sahnetorte mitten ins Gesicht getroffen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Wagenknecht wird von einer Sahnetorte mitten ins Gesicht getroffen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Jörg Meuthen, August 2016

Bei einer Versammlung der AfD hat ein 17-Jähriger den damaligen Parteichef Jörg Meuthen im niedersächsischen Landkreis Harburg mit einer tiefgefrorenen Torte beworfen. Meuthen wird dabei leicht am Kopf verletzt.

Der AfD-Mann wurde von einer tiefgefrorenen Torte getroffen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Der AfD-Mann wurde von einer tiefgefrorenen Torte getroffen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Beatrix von Storch, Februar 2016

Ein als Clown verkleideter AfD-Gegner wirft bei einer internen Parteiveranstaltung in Kassel eine Torte auf die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch.

Die Angreiferin der AfD-Politikerin kam im Anschluss ins Gefängnis. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/DPA Die Angreiferin der AfD-Politikerin kam im Anschluss ins Gefängnis. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/DPA

Christian Wulff, April 2011

Ein Mann bewirft den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff in Wiesbaden mit rohen Eiern. Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird getroffen. Während ein Ei Bouffier an der Hose trifft, bekommt der Bundespräsident einige Spritzer am Ärmel ab.

Wulff (r) ist nicht der Einzige, der im April 2011 getroffen wird. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Wulff (r) ist nicht der Einzige, der im April 2011 getroffen wird. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Jürgen Trittin, September 2010

Ein in Weiß gekleideter und maskierter Mann bewirft auf einer Podiumsdiskussion zur Anti-Strom-Bewegung in Hannover den damaligen Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin mit einer Joghurt-Torte.

Auch Trittin wird von einem ungewöhnlichen Angriff überrascht: mit Joghurt. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Auch Trittin wird von einem ungewöhnlichen Angriff überrascht: mit Joghurt. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Unionsführung, Juli 2001

Bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung auf dem Berliner Alexanderplatz fliegen Eier und gefüllte Plastikflaschen auf die Unionsführung um Angela Merkel, Edmund Stoiber und Friedrich Merz.

Stoiber (l) und weitere Unionsmitglieder werden am Berliner Alexanderplatz attackiert. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Stoiber (l) und weitere Unionsmitglieder werden am Berliner Alexanderplatz attackiert. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Joschka Fischer, Mai 1999

Auf einem Grünen-Sonderparteitag in Bielefeld stimmen die Grünen dem Nato-Einsatz im Kosovo zu. Auf der Veranstaltung wird der damalige Grünen-Außenminister Joschka Fischer von einem Farbbeutel am rechten Ohr getroffen und erleidet einen Trommelfell-Riss.

Fischer wird am Ohr von einem Farbbeutel getroffen. (Archivbild) Foto: picture-alliance/DPA Fischer wird am Ohr von einem Farbbeutel getroffen. (Archivbild) Foto: picture-alliance/DPA

Helmut Kohl, Mai 1991

Junge Demonstranten bewerfen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in Halle mit Eiern, Tomaten und Farbbeuteln. Er rennt daraufhin erbost auf die Angreifer zu. Mitarbeiter sowie ein Absperrgitter hindern ihn letztlich daran, gegen einen der Protestierer tätlich vorzugehen.

Nachdem er getroffen wurde, versucht Kohl, den Angreifer in der Menge ausfindig zu machen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Nachdem er getroffen wurde, versucht Kohl, den Angreifer in der Menge ausfindig zu machen. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA