Zwei Deutsche bei nächstem All-Ausflug von Bezos-Firma dabei

Beim nächsten Weltraum-Kurztrip mit der Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos sollen erstmals auch zwei Deutsche dabei sein. Michaela Benthaus, Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, und der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sollen gemeinsam mit vier weiteren Crew-Mitgliedern an dem Flug mit der Rakete »New Shepard« von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin teilnehmen, hieß es von dem Unternehmen. Einen Termin für den All-Ausflug gab es noch nicht.

Die etwa zehnminütige Reise führt die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometern – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startet in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert.

Auch Katy Perry und William Shatner waren mit Blue Origin im All

Die gebürtige Kielerin Benthaus ist seit einem Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt. Königsmann hatte bis 2021 bei der Konkurrenz von Blue Origin gearbeitet - dem Raumfahrt-Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk.

Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Rund ein Dutzend davon wurden erfolgreich absolviert. Rund 80 Menschen waren den Angaben zufolge insgesamt dabei - unter anderem die Musikerin Katy Perry und der Schauspieler William Shatner. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord. Zu den Kosten für ein Ticket äußert sich das Unternehmen nicht.