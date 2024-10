Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie verbreitet einen zarten Duft, der besonders in den Abendstunden intensiver wahrgenommen wird: Die Grünliche Waldhyazinthe ist Orchidee des Jahres 2025. Die Arbeitskreise Heimische Orchideen entschieden sich während ihrer Jahrestagung im thüringischen Arnstadt für die Pflanze, die bis zu 60 Zentimeter hoch werden und bis zu 30 weiß-grünliche Blüten tragen kann. Sie ist nach Angaben der Arbeitskreise in Deutschland flächendeckend verbreitet, wobei die Vorkommen in Ostdeutschland tendenziell zurückgehend, wie eine Sprecherin sagte.

Die Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha) ist eine von etwa 80 Orchideenarten in Deutschland. Sie bevorzugt den Fachleuten zufolge lichte Laub- und Mischwälder, auch offene Fichten- und Kiefernwälder. Sie ist auch auf Magerrasenflächen und auf Streuwiesen zu finden. Die Pflanze blüht je nach Höhenlage von Mitte Mai bis in den Juli. Ihr Duft hat ihr den Namenszusatz Hyazinthe eingebracht. Mit ihm lockt sie in der Dämmerung nachtaktive Schmetterlinge wie Eulenfalter und Schwärmer an, die Nektar aus den Blüten saugen und dabei zugleich für die Bestäubung sorgen.

Mit der Wahl der Orchidee des Jahres wollen die Arbeitskreise Heimische Orchideen auf die Gefährdung dieser Arten und ihrer Lebensräume aufmerksam machen. Die Grünliche Waldhyazinthe etwa sei auf kalkhaltige, feuchte Standorte angewiesen. Entwässerungsmaßnahmen beeinträchtigten jedoch Grünland und Waldgebiete. Hinzu kämen die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere trockene Sommer.