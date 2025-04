VWs Finanzsparte stellt Gebrauchtwagenplattform Heycar ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die mehrheitlich von Volkswagen Financial Services (VWFS) gehaltene Gebrauchtwagenplattform Heycar geht vom Netz. Sie werde noch im Mai den Dienst in Deutschland einstellen und in den kommenden Monaten auch in Großbritannien, sagte ein Sprecher des zum VW-Konzern gehörenden Finanzdienstleisters. Zuvor hatte die Branchenzeitung »Automobilwoche« über das Aus für Heycar berichtet. Sie zitiert den Sprecher mit den Worten: »Die Anteilseigner haben entschieden, Heycar nicht weiter mit Finanzmitteln auszustatten.«

VWFS hatte Heycar 2017 gestartet - unter anderem, um Markenhändlern eine Alternative zu den beiden dominierenden Plattformen Mobile.de und Autoscout24 zu bieten. Dafür war Heycar bewusst markenübergreifend angelegt worden. Auch Renault ist mit einem kleinen Anteil beteiligt, zwischenzeitlich galt das auch für Mercedes.

Die Plattform hatte die in sie gesetzten Erwartungen allerdings nicht erfüllen können. Für das Aus nennt VWFS dem Bericht zufolge mehrere Gründe: »Wir haben die Entwicklung des digitalen Kaufverhaltens überschätzt und die Marketingkosten unterschätzt«, zitiert die Zeitung den VWFS-Sprecher. Und auch der Handel kam nicht ausreichend an Bord. Dort hätte man sich »ehrlicherweise ein größeres Commitment gewünscht«.