Eigenheimbesitzer planen häufig mit Sonnenstrom

Der Anteil von Eigenheimen mit Photovoltaikanlage könnte in den kommenden Jahren deutlich steigen. In einer Umfrage von Allensbach im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland gaben 36 Prozent der Menschen, die im eigenen Haus wohnen an, bereits eine Solaranlage zu haben. Weitere 29 Prozent sagten, zwar noch keine Anlage zu besitzen, sich aber in den kommenden fünf Jahren eine anschaffen zu wollen. Sollten diese Ankündigungen umgesetzt werden, stiege der Anteil der Eigenheime mit Solar auf knapp zwei Drittel.

Dabei spielten Parteipräferenzen durchaus eine Rolle. Anhänger der Grünen hatten besonders oft eine Anlage oder wollten sich eine anschaffen - zusammen waren es 84 Prozent. Bei Anhängern der AfD waren es mit 57 Prozent die wenigsten - aber immer noch mehr als die Hälfte. Dazwischen liegen mit 61 Prozent (BSW) Union und SPD mit 67 und 69 Prozent sowie FDP und Linke mit 73 und 75 Prozent.

Knapp ein Viertel der Hausbesitzer will Wärmepumpe kaufen

Bei Elektroautos berichten insgesamt 12 Prozent der Eigenheimbesitzer, bereits eines zu haben und 29 Prozent haben entsprechende Pläne - zusammen also 41 Prozent. Das wäre deutlich mehr als eine Verdreifachung. Bei den Anhängern der Grünen sind es 70 Prozent, bei der AfD nur 24 Prozent.

Eine Wärmepumpe besitzen nach der Umfrage 15 Prozent der Eigenheimbesitzer. Weitere 23 Prozent wollen eine anschaffen - das wäre mehr als eine Verdoppelung. Auch hier ist die Affinität bei den Grünen-Anhängern mit zusammengezählt 58 Prozent am höchsten, bei der AfD mit 28 Prozent am niedrigsten.

Die Zahlen gehen auf eine Umfrage unter mehr als 4000 selbst nutzenden Eigenheimbesitzern im September und Oktober vergangenen Jahres zurück. Die Zahlen für diese Gruppe weicht teilweise stark von der Gesamtbevölkerung ab.