Dax schließt im Minus

Vor der Leitzinsentscheidung in den USA zur Wochenmitte haben sich die Anleger am Dienstag weiterhin mit Käufen am Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax schloss den dritten Handelstag in Folge schwächer. Mit einem Abschlag von 0,40 Prozent auf 15.664,48 Punkte beendete das deutsche Börsenbarometer den Handel. Der MDax schloss mit minus 0,04 Prozent auf 26.904,25 Punkte fast unverändert.