C&A will in Europa 100 neue Filialen eröffnen

Die Textilhandelskette C&A ist auf Expansionskurs. »Wir wollen in Europa in den nächsten drei Jahren 100 neue Filialen eröffnen«, sagte der neue Deutschlandchef Carsten Horn auf dpa-Anfrage. Zunächst hatte die »Rheinische Post« berichtet.

Im Fokus der Wachstumspläne stehen nach Unternehmensangaben vor allem die Länder Rumänien, Polen und Italien. Auch in Deutschland sollen demnach schon im kommenden Jahr neue Filialen eröffnen, unter anderem in Hamburg. Potenzial sieht Horn auch in Berlin und Ostdeutschland. Weitere Filialen sollen 2024 in Madrid, Amsterdam, Paris und Mailand entstehen.

Das Unternehmen bevorzugt vor allem innenstadtnahe Standorte. Horn will künftig auf ein neues Ladenkonzept setzen. »Wir haben die Marke gestärkt und geschaut, was die Kunden bei uns suchen. Sie wollen sich nicht über sechs Etagen in Textilmassen bewegen, sondern beim Einkauf inspiriert werden und neue Outfits entdecken. Weniger Masse auf Kleiderständern, mehr Bühne für Mode.«

C&A betreibt zurzeit 1300 Filialen in 17 Ländern, knapp 400 davon in Deutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits zwei Drittel seiner Standorte modernisiert. Zuletzt waren Standorte in Hamburg, Heilbronn und Singen neu- oder wiedereröffnet worden.